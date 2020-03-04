«الطاقة الذرية»: إيران رفضت دخول المفتشين لموقعين

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، أمس الثلاثاء، إنَّ السلطات الإيرانية رفضت السماح لمفتشي الوكالة بدخول موقعين ترغب في زيارتهما، أواخر يناير الماضي.

وذكر التقرير أنَّ الموقعين كانا ضمن ثلاثة مواقع أثارت الوكالة بشأنها العديد من الأسئلة المتعلقة بالأنشطة النووية غير المعلنة والأنشطة ذات الصلة بالنووي.