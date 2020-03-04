بالصور.. مكتبا تعليم صامطة والمسارحة يدشنان معرض التوعية بأضرار التدخين والمخدرات

دشَّن مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، ومدير مكتب تعليم أحد المسارحة والحرث، الدكتور علي محمد عطيف، أمس الاثنين، معرض التوعية بأضرار التدخين والمخدرات، والذي تنظمه وحدات الإرشاد الطلابي والخدمات الإرشادية بالمكتبين واستضافه مكتب تعليم صامطة بابتدائية قائم العتنة، بمشاركة عدة جهات حكومية.

ورحَّب مدير مكتب تعليم صامطة بمدير مكتب أحد المسارحة والحرث ورؤساء الدوائر والجهات الحكومية المشاركة في المعرض، مثمنًا جهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلةً في إدارة الإرشاد الطلابي على دعمها لإقامة هذا المعرض، مشيدًا بدور وحدات الإرشاد الطلابي والخدمات الإرشادية بالمكتبين والمرشدين الطلابيين والمدرسة المستضيفة لهذا المعرض.

وأكَّد أنَّ إقامة مثل هذه المعارض مفيدٌ لتوعية الطلاب من خطر المخدرات والتدخين، وما يسببانه من فجوة في المجتمع وهدم لقيمته ومبادئه، وبناء جيل واعٍ يمتلك المهارات الحياتية كما يغرس الثقافة الصحية والتوعية في نفوس أبنائنا الطلاب.

وحذَّر مدير مكتب تعليم المسارحة والحرث، الدكتور علي بن محمد عطيف، من خطر المخدرات وضررها على الشباب، كما نوَّه بدور الأسرة المهم في الوقاية من المخدرات بتعزيز الحصانة الذاتية لدى أفراد الأسرة، ونشأة الأبناء النشأة السليمة على تعاليم ديننا الإسلامي؛ وذلك حفاظًا على الصحة العامة لأفراد المجتمع، وتحرص حكومتنا الرشيدة- أعزَّها الله- على محاربة هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف المجتمعات والأفراد على حدّ سواء.

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جدير بالذكر أنَّ المعرض شارك به مدارس المكتبين والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جازان وقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان وعيادة التوعية بأضرار التدخين بأحد المسارحة.

واشتمل المعرض على عددٍ من اللوحات والصور والنشرات والمطويات والبروشورات التي تُبَيِّن أضرار المخدرات والتدخين الصحية وأخطارها على الفرد والمجتمع، ويستمر إلى الخميس القادم ويستقبل طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية من الساعة 8:00 صباحًا إلى 12:00 ظهرًا.

وشهد التدشين حضور مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بصامطة المقدم عبدالله علي النجمي وممثل قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان النقيب ياسر بن عبدالرحمن شبيلي ومدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي نشبان حكمي.