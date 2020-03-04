أهم أحداث العالم هذا الصباح.. تأجيل أول مهرجان سينمائي في السعودية.. ومنافسات «الثلاثاء الكبير» بأمريكا

شهدت الساعات الأخيرة العديد من الأحداث حول العالم، كان من أبرزها، تأجيل افتتاح أول مهرجان سينمائي في السعودية، وانتخابات الثلاثاء الكبير للحزبين الجمهوري والديمقراطي، لاختيار مرشح رئاسي، إضافة لاستمرار إيران في زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى ثلاثة أضعاف.

وجاءت أهم الأخبار حول العالم، كالتالي:

«كورونا» يؤجل أول مهرجان سينمائي بالسعودية

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تأجيل دورته الافتتاحية التي كان من المقرر إقامتها في مدينة جدة الشهر الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا في العديد من دول العالم. وقالت إدارة المهرجان في بيان مساء الثلاثاء: إنّ الدورة الأولى للمهرجان التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس الجاري، ستُعقد في وقتٍ لاحقٍ لم يتم تحديده.

الصين تسجل 38 حالة وفاة و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصين 38 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 2981. وأضافت السلطات الصحية، أنَّه تمَّ كذلك تسجيل 119 حالة إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 80270 حالة.

كوريا الجنوبية تسجل 4 وفيات و516 إصابة بـ«كورونا»

سجَّلت كوريا الجنوبية 4 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32 حالة وفاة. كما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 516 حالة إصابة إضافية بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات الحاملة للفيروس لديها إلى 5328. وفقًا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الأربعاء.

13 ولاية أمريكية تسجل إصابات بفيروس كورونا

Advertisements

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء: إنَّ هناك 13 ولاية في بلاده سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد. وأضاف بنس في تصريحات نقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منها، أنَّ هناك 77 حالة إصابة بالفيروس وتسع حالات وفاة في الولايات المتحدة حتى الآن.

نيوزيلندا تسجل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا.

انتخابات الحزب الديمقراطي الأمريكي.. بايدن يفوز في 8 ولايات وساندرز في 3

فاز جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق حتى الآن في 8 ولايات بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي، مقابل فوز منافسه السيناتور بيرني ساندرز في 3 ولايات، وبحسب استطلاعات لوسائل إعلام أمريكية، فاز بايدن في ولايات فرجينيا ونورث كارولينا وألاباما وأوكلاهوما وتينيسي ومينيسوتا وأركانسو وماساتشوستس، مقابل فوز ساندرز في ولايات فيرمونت وكولورادو ويوتا.

ترامب يفوز بانتخابات الحزب الجمهوري

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فوزه بجميع السباقات التمهيدية للحزب الجمهوري، ضمن ما يعرف بـ«الثلاثاء الكبير»، في نتيجة غير مفاجئة؛ حيث إنَّه يخوض الانتخابات دون منافسة تقريبًا.

إيران تزود مخزونها من اليورانيوم المخصب 3 أضعاف

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أنَّ إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولم تتح الفرصة أمام المفتشين الدوليين للوصول إلى موقعين غير معلنين. وأضافت الصحيفة أنَّ إجمالي مخزون اليورانيوم المخصَّب في البلاد بلغ 1020 كيلوجرامًا.