السعودية اليوم / "أساسيات الإرشاد الأكاديمي" برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة نجران



نجران 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

نظمت جامعة نجران ممثلة بالوحدة المركزية للإرشاد الأكاديمي، أمس برنامجاً تدريبياً بعنوان "أساسيات الإرشاد الأكاديمي"، وذلك بمقر كلية الطب بالجامعة.

واستهدفَ البرنامج التدريبي أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب لتعزيز أهمية الدور الحيوي لعضو هيئة التدريس كمرشد أكاديمي، وتزويدهم بالمعارف الأساسية والمهارات اللازمة له كمرشد أكاديمي، إلى جانب التعريف بالوحدة المركزية للإرشاد الأكاديمي ودورها التكاملي في تجويد خدمات الإرشاد والتوجيه.

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09:46ت م

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