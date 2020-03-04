السعودية اليوم / الأرصاد" تنبه من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على الباحة



الباحة 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها, تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

// انتهى //

09:43ت م

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