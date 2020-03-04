السعودية اليوم / لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع قرار توطين محلات بيع الأثاث المنزلي والمكتبي



نجران 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

تابعت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولاتها الميدانية على محلات بيع الأثاث المنزلي والمكتبي بالمنطقة، للتأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف بالنشاط.

وأفاد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، أن اللجنة زارت 84 معرضاً لبيع الأثاث المنزلي والمكتبي، وحصرت 123 موظفاً سعودياً يعملون في النشاط، فيما رصدت 73 وافداً من جنسيات مختلفة يعملون فيه، مبيناً أن اللجنة حصرت 11 فرصة عمل في النشاط جارٍ تجهيزها لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة.

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09:41ت م

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