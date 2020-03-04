السعودية اليوم / كازاخستان تغلق موانئها أمام إيران وأذربيجان



نور سلطان 9 رجب 1441 هـ الموافق 4 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصناعة وتنمية البنية التحتية في كازاخستان إغلاق موانئها مؤقتًا أمام السفن التي تحمل ركابًا من إيران وأذربيجان ابتداءً من اليوم، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

وذكرت الوزارة أن ذلك الإجراء يأتي على خلفية المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا المتحور الجديد، مشيرة إلى أنه سيتم تقييد نزول الطواقم الأجنبية في الموانئ.

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