السعودية اليوم / الشيخ السديس يلقي درسه الأسبوعي بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 09 رجب 1441 هـالموافق 04 مارس 2020 م واس

ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس ،درسه الأسبوعي بالمسجد الحرام في شرح كتابي "تفسير السعدي" و"عمدة الأحكام".

وتحدث الشيخ السديس عن تفسير المقطع الرابع من سورة الحديد من الآية (10) إلى الآية (11) ، كما تطرق إلى شرح الحديث الثالث من كتاب الصلاة باب المواقيت .

// انتهى //

09:29ت م

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