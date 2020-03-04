السعودية اليوم / الرئاسة العامة لشؤون الحرمين و"الصحة" تنشران إرشادات وقائية على شاشات المسجد الحرام



مكة المكرمة 09 رجب 1441 هـالموافق 04 مارس 2020 م واس

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الصحة، مواد توعوية عن فيروس كورونا المستجد على الشاشات المنتشرة في ساحة المسجد الحرام، تتضمن أهم الإرشادات للوقاية من الإصابة بالفيروس.

يذكر أن الرئاسة تكثف تعاونها مع جميع الجهات الحكومية في التصدي لهذا الفيروس للحفاظ على سلامة مرتادي الحرمين الشريفين، وأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة ليعودوا إلى بلادهم سالمين بإذن الله.

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09:14ت م

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