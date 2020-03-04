السعودية اليوم / التأمينات الاجتماعية تكرًم موظفيها المتقاعدين



الرياض 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

كرّمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس ، موظفيها المتقاعدين لعام 1441هـ، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز ومساعدي المحافظ وموظفي المؤسسة, وذلك بقاعة الاحتفالات بفندق هيلتون الرياض .

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى معالي المحافظ كلمةً رحب فيها بالحضور، مؤكداً حرص المؤسسة على تكريم منسوبيها الذين قدموا الكثير من الجهد والعطاء لخدمة المؤسسة.

وفي ختام الحفل كرم معالي محافظ المؤسسة المتقاعدين .

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08:38ت م

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