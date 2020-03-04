السعودية اليوم / كلمات وعظية بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز بعشيرة



الطائف 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز بعشيرة أمس، سلسلة من الكلمات الوعظية والإرشادية والتوعوية بعنوان " كان خُلقه القرآن " على مدى ثلاثة أسابيع بعدد من جوامع المركز.

وتأتي هذه السلسة الوعظية ضمن فعاليات برنامج كيف نكون قدوة بلغة القرآن.

// انتهى //

08:22ت م

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