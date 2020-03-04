فيديو.. الزعاق: اليوم بداية بياع الخبل عباته

2020-03-04

متابعات الخليج 365 -الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق أن أمس ‏الثلاثاء آخر كان عقرب الدم، واليوم الأربعاء أول موسم العقرب الثالثة والأخيرة والمسماة بالدسم.

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ولفت الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع تويتر، إلى أن موسم العقرب الثالثة فيها، “برد بياع الخبل عباته، وأمطار المراريح (الصيفية) وخاصة على جنوب وجنوب غرب السعودية، وتنتشر الأمراض الموسمية (الزكام والحساسية بجميع أنواعها)، أما صباحها وعصرها معتدلة وظهرها صيف وليلها شتاء.

في سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات عسير، الباحة والطائف.

في حين يستمر تأثير العوالق التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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