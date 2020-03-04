يقتل على الفور.. مرض غامض بإثيوبيا وهذه أعراضه!

2020-03-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

أثار مرض غامض بإثيوبيا حالة من الخوف العالمي زادت مع حالة الرعب التي تسيطر على العالم منذ حلول العام الحالي مع انتشار ظهور فيروس كورونا بالصين.

وبحسب تقارير صحفي، شهدت العاصمة أديس أبابا ظهور مرض غامض يُغير ملامح الوجه ويسبب الوفاة بشكل فوري ومروع، حيث سلطت صحفية “الديلي ميل” البريطانية الضوء عليه.

Advertisements

قالت الصحيفة إن هناك مرضاً غامضاً بإثيوبيا أعراضه تتمثل في تحول عين المصاب من اللون العادي إلى الأصفر، فضلًا عن ارتفاع درجة حرارة الجسم لتصل إلى 40 درجة مئوية.

وتابعت الديلي ميل أن المرض الغامض بإثيوبيا يتسبب في تحول لون كف الأيدي إلى اللون الأصفر وانعدام الشهية، مع أرق يمنع صاحبه من النوم، ليصل في النهاية إلى الموت.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن المرض الغامض في إثيوبيا ظهر في محيط مشروع الغاز والتنقيب عن النفط الصيني، وذلك لانتشار النفايات السامة، الأمر الذي يسبب نزيفًا من الأنف والفم فور الاستنشاق.

وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح ما الذي يسبب المرض الغامض بإثيوبيا إلا أن كثيرين يشكون في أنه ناتج عن النفايات الكيميائية، وانسكابات منتظمة لسوائل الحفر بما في ذلك حمض الكبريتيك، وما زال البحث مستمرًا عن حقيقة المرض غامض بإثيوبيا.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر