، إسرائيلي في الدوحة.. احتفاء وأمان بين أبناء عمومته.. وفي الخلفية "تميم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - سلّط حسابُ خارجية الاحتلال الضوء على شعوره

احتفى حساب وزارة الخارجية الإسرائيلية على "تويتر"، بزيارة مواطن إسرائيلي للدوحة؛ مُسلطًا الضوء على تصريحاته، وشعور الراحة والأمان الذي حَظِيَ به بين أبناء عمومته، على حد تعبيره.

وكتب حساب "إسرائيل بالعربية" مُحتفيًا بزيارة المواطن الإسرائيلي، متبوعة بصورة له في الدوحة، ويظهر من خلفه صورة أمير دولة قطر تميم بن حمد على أحد المباني: "إسرائيلي يهودي زار الدوحة عاصمة قطر مؤخرًا يقول: (عندما أتجول في قطر وأُمضي بعض الوقت مع السكان المحليين؛ فإن ذلك يمنحني شعورًا جيدًا وأمنًا مع أولاد عمنا المسلمين)".

ولم يُشِر الحساب إلى المزيد من التفاصيل حول الزيارة، وكيفية وصول ودخول السائح الإسرائيلي إلى قطر؛ علمًا بأنه ليس هناك رحلات طيران مباشرة بين الدوحة وتل أبيب.

استهجان وصمت إعلامي

واستهجن المغردون الصمتَ الإعلامي القطري حيال الزيارة، وعدم استنكارهم لكيفية عبور السائح إلى الأراضي القطرية؛ فكتب المغرد محمد مستنكرًا: "يا ناس، الجزيرة أين كاميراتكم، والجزيرة مباشر، وجلجلة صوت غادة عويس.. الإسرائيلي في شوارع الدوحة وقد يكون عبَر بجوار مباني الجزيرة. هذا الحدث إن كان في أبو ظبي أو الرياض كان حديث كل برامج الجزيرة، حافظوا على الموضوعية وغطوا هذا الخبر".

وكتب آخرُ ساخرًا: "أهم شيء يمر قناة الجزيرة المقاومة والممانعة ويشوف جمال ريان. ليه يا السعودية ليه يا الإمارات تطبّعون".

وأشار آخر إلى عدم الخوف على السائح الإسرائيلي في عاصمة قطر بقوله: "أكيد يحس فيه أمان، كل رؤوس الإرهاب مقرهم في الدوحة".وزارة الخارجية الإسرائيلية الدوحة قطر