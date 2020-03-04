تختبر واتساب حاليًا ميزة حماية النسخ الاحتياطية في جوجل درايف بكلمة مرور

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بالتأكيد قد أحسست بصعوبة الموقف عند التبديل من هاتف إلى آخر، وتكمّن الصعوبة الأكبر على سبيل المثال عندما تقوم بإعداد تطبيق واتساب، حيث هنا يلزمك الكثير، مثلًا تشغيل النسخ الاحتياطي المحلي أو تمكين عمليات التحميل على جوجل درايف، والأهم من ذلك، استعادة النُسخ الاحتياطية، وإلّا فسوف تفقد أحدث رسائلك.

وعند النظر لذلك من الناحية الأمنية، تُعدُّ هذه النسخ الاحتياطية كابوس بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهذا يأتي على عكس الرسائل التي تُرسلها وتستقبلها، فهذه النسخ غير مُشفّرة، عمومًا هذا على وشك التغيّر، حيث تختبر واتساب الآن ميزة حماية النسخ الاحتياطية السحابية بكلمة مرور.

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بالتالي، لا تزال هذه الميزة والمهمة جدًا قيد التطوير، وبمجرد تفعيلها للجميع..، ستتمكّن من الوصول إليها من خلال الانتقال إلى إعدادات واتساب ومن ثم الدردشة، وصولًا إلى النسخ الاحتياطي، من هناك سيتم عرض خيار جديد في القائمة يحمل اسم “Password Protected Backups”، كما هو مُلاحظ أعلاه.

أخيرًا، مع ظهور هذا الخيار في نسخة محدودة التوفّر، يعني ذلك قرب موعد الإطلاق الرسمي وللجميع، ومع ذلك، من الممكن أن لا نراها خلال المرحلة الراهنة، وهذا ما تعودنا عليه في العديد من المميزات في نسخ اختبار سابقة.

