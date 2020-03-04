واتساب على سطح المكتب يأتي بالوضع المُظلم ولكن لا يمكنك استخدامه بعد

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من المنطقي جدًا، أن تقوم واتساب بتقديم تجربة متسقة لتطبيقها عبر جميع الأنظمة الأساسية، لذا نراها الآن تأتي بالسمة الداكنة على تطبيقها، وهذا ما حصل حقًا ورسميًا في أندرويد، وجاري العمل عليه على نظام التشغيل الآخر iOS، وحاليًا جلبت الشركة الوضع المظلم في تطبيقها إلى سطح المكتب، ومع ذلك، لا يمكنك استخدامه بعد بسبب عدم جهوزيته بشكله الكامل.

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بالتالي، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتجربة الوضع المظلم في التطبيق على سطح المكتب، حيث ستُلاحظ في هذه النسخة أن الوضع المظلم يُفسِد لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية، تاركًا خلفية بيضاء خلف الرموز، والغريب في الأمر، أن الرموز التعبيرية هذه تعمل بشكل جيد في الدردشات..، مع الإشارة على استقرار الوضع المظلم عند التعامل مع الملصقات.

أخيرًا، لا يوجد وقت محدد ودقيق لوصول السمة المُظلمة رسميًا وبشكلها الكامل على سطح المكتب..، ولكن من المتوقع جدًا أن يكون الإطلاق في وقت قريب، سواء كان ذلك على سطح المكتب أو على نظام التشغيل iOS، مع الإشارة أن العمل جاري أيضًا على واتساب الويب.

