متجر جوجل بلاي سيحصل قريبًا على خيار التبديل للسمة المظلمة

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لعل واحدة من أكثر المميزات التي تم استحضارها مع أندرويد 10، هي تنشيط الوضع المظلم أو السمة المظلمة أو الواجهة الداكنة “اختلفت المصطلحات والفكرة واحدة” على مستوى النظام، ومع إصدار أندرويد 11 سنرى ميزة جدولة الوضع المظلم.

ومع ذلك، بعض التطبيقات على رأسها تطبيق متجر جوجل بلاي، يدعم تنشيط أو تعطيل الوضع المظلم وفقًا لإعدادات النظام، وهذا سيتغير قريبًا، حيث في تحديث من جهة الخادم، هناك زر جديد من خلاله سيتمكن المستخدم من التبديل بين السمة الداكنة والسمة البيضاء بشكل يدوي، وبغض النظر عن إعدادات النظام.

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بالتالي، سيمنح هذا الخيار المزيد من التحكم في هذا الشأن..، جنبًا إلى جنب دعم تمكين السمة البيضاء عند ضبط إعدادات النظام على السمة الداكنة والعكس صحيح.

أخيرًا، وكما أشرنا، هذه الإضافة متاحة فقط لعدد محدود من الأجهزة من طرف الخادم بهدف اختبارها، لذا تريث أيام أو أسابيع قليلة وسيتم إطلاقها لجميع مستخدمي أندرويد 10.

