فوكسكون ستعود لكامل طاقتها الإنتاجية نهاية مارس الجاري

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عادت مؤخراً شركة فوكسكون لفتح مصانعها واستئناف عملياتها المعتادة، لكنها مازالت لا تعمل بكامل طاقتها الانتاجية بسبب فيروس كورونا. واليوم قالت الشركة أن الإنتاج سيعود لمعدلاته الطبيعية بحلول نهاية مارس الجاري، وحالياً عاد نصف العمال الموسميين إلى العمل.
كانت فوكسكون قد أوقفت مصانعها عن الإنتاج مع حلول عطلة نهاية السنة الصينية التي تصادف 12 فبراير، واستمر الإيقاف بعد انتهاء العطلة التي تدوم لمدة اسبوع كامل. ثم عادت للعمل لكن بوتيرة أضعف نظراً لأن العديد من عمالها مازالوا تحت فترة الحجر الصحي.
تعتبر فوكسكون أكبر شركة تتعاقد لتصنيع الأجهزة التقنية لمختلف الشركات الكبرى وأهمها وأبرزها شركة آبل التي تصنع لها ليس فقط هواتف آيفون، بل كافة منتجاتها الأخرى.
ويتطلب من فوكسكون تحضير جيش من العمال قوامه عشرات الآلاف يعملون على خطوط تجميع هواتف آيفون في “مدينة الآيفون” وهو مصنع شهير للشركة في مدينة Zhengzhou الصينية.
وتعتمد آبل على أكثر من 200 شركة أخرى تورد لها المواد والمكونات التي تدخل في تصنيع آيفون، معظم أولئك الموردين متواجدين في الصين أيضاً، أو يعتمدون عليها لتوريد المواد الأولية.
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