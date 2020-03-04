مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7556.52 نقطة

︎ : . أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس مرتفعًا 207.33 نقاط ليقفل عند مستوى 7556.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها 179 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 191 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم شركة واحدة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، وعطاء, وأليانز إس إف، والتعاونية، وأكسا التعاونية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركة الراجحي ريت فكان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.30% و 0.03% .

فيما كانت أسهم الإنماء, ودار الأركان، والراجحي, وأرامكو السعودية، واللجين هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء، وأرامكو السعودية، واللجين، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 198.48 نقطة ليقفل عند مستوى 7341.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 749 صفقة.





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