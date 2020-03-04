ساما تخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس

︎ :

.

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25% إلى 1.75% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس، بواقع 50 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.25%، وذلك في ضوء التطورات العالمية.

Advertisements

في سياق آخر، خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، أسعار معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في أعقاب مخاوف من أن تفشي فيروس كورونا قد يضر بالاقتصاد الأمريكي.

ويعدُّ سعر الفائدة الجديد الذي يبلغ من 1 إلى 1.25 بالمائة، أول تخفيض غير مجدول وطارئ للفائدة منذ عام 2008م، وهو أيضًا أكبر تخفيض منذ ذلك الوقت.

وأكد البنك المركزي، في بيان، اليوم، أنه في حين أن الأسس التي ينبني عليها الاقتصاد الأمريكي لا تزال قوية، فإن فيروس كورونا ينطوي على أخطار متنامية على النشاط الاقتصادي.

