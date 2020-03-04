خطوة جديدة لتحسين بيئة القطاع العقاري

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أكد وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، أن تم نقل مهام لجنة أخطاء تسجيل الملكية إلى الهيئة العامة للعقار؛ لتساهم في تنظيم القطاع العقاري بالمملكة.

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وأوضح الحقيل، في تغريدة له عبر تويتر، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسن من بيئة القطاع العقاري، وستحقق كافة الأهداف التي أنشئت من أجلها اللجنة، متابعًا أنها خطوة متقدمة تضمن استقلالية الأعمال التي تعنى بها وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية.

وأصدر وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد الحقيل، قرارًا وزاريًّا يقضي بنقل مهام وأعمال لجنة أخطاء تسجيل الملكية العقارية إلى الهيئة العامة للعقار، في خطوة من شأنها ضمان الاستقلالية والحيادية فيما يخص أعمال اللجنة المرتبطة بوزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية.

وتعمل لجنة “ملكية” على استقبال الاعتراضات المقدمة من المستفيدين على المعاملات العقارية المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية ومتابعتها ومعالجتها وحلها إلكترونيًّا عبر البوابة الخاصة بالاعتراضات، وحل أخطاء تسجيل الملكية على أعمال كتابات العدل والبلديات، إضافة إلى تقديم الاقتراحات بشأن تعديل الأنظمة والإجراءات التي تساهم في الحد من الشكاوى المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية، ويعمل نقل اختصاصات “ملكية” على حوكمة وتنظيم أعمال اللجنة.

