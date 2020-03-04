أمانة الطائف تزيل 300 طن من المشوهات البصرية بممرات سوق المسترجعات

نفّذت الإدارة العامة للأسواق بأمانة الطائف حملة ميدانية بسوق المسترجعات، وذلك للحد من ظاهرة عرض البضائع خارج المحلات وبالساحات والممرات وعلى الأرصفة في ظل ما تسببه من تشوّه بصريّ وتأثير سلبيّ على المظهر العام للموقع، ومزاحمة للمشاة والسيارات ومرتادي السوق.

وكانت الإدارة العامة للأسواق قد وجّهت إنذارات عدة للمحلات التجارية بضرورة إزالة المعروضات وتلافي الغرامات، إلا أنها لم تجد تجاوبًا من أصحاب المحلات التجارية بالسوق مما أوجب الإزالة في الموعد المحدد بعد انتهاء المهلة من قبل الأمانة، وبمشاركة الجهات المختصة (محافظة الطائف، الشرطة، الدفاع المدني، مكتب العمل، وفرع وزارة الصحة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة)، في أعمال الإزالة لكافة البضائع والمعروضات خارج نطاق المحلات التجارية وأغلبها رجيع غير صالح، وتم نقلها وإتلافها حسب الأنظمة للحد من انتشار الظواهر السلبية داخل أسواق النفع العام، وتجاوزت المعروضات خارج نطاق المحلات في السوق والتي تم إزالتها أكثر من 300 طن.

وأوضحت أمانة الطائف أنها تخضع كافة أسواق النفع العام لحملات رقابية لمنع التجاوزات، كما تنفذ جولات ميدانية بشكل دوري على المخالفات النظامية والتشوهات البصرية بكافة المواقع ومعالجتها بشكل فوري، للحد من الظواهر السلبية، كما ينفذ مراقبو الإدارة العامة للأسواق برنامجًا رقابيًّا يوميًّا لمتابعة المخالفات والحد من تزايدها وتطبيق فوري للغرامات والجزاءات الرادعة بحق المخالفين وفق لائحة الغرامات البلدية.