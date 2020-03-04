ضبط مزرعة لتربية الدواجن داخل مبنى سكني بحي الخنساء في مكة

ضبطت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مزرعة مخالفة لتربية الدواجن، ومطبخًا عشوائيًا بأحد المباني السكنية بحي الخنساء في مكة المكرمة، استخدمت لتربية وذبح الدواجن بشكل عشوائي، في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية ودون توفر التراخيص النظامية.

وتمكنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية المعابدة بمشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة من مصادرة الدواجن وأدوات الطبخ وإتلاف المواد الفاسدة، وجرى تحرير محضر مشترك وتسليم المخالفين للجهة المختصة.

وشارك في الحملة مدير إدارة الخدمات عامر الشريف، والمراقبون الصحيون؛ نواف المحمادي، وعمران ولي، وأيمن مشتاق، وأفراد الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة.