عمل مشترك بين «مدني مكة» و«أم القرى» لرفع مستوى التأهيل بمجال الوقاية من الحريق

وقع مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي بن خضران المنتشري، وعميد مركز البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى، دكتور علي محمد الشاعري، مذكرة تفاهم تهدف لرفع مستوى التأهيل في مجال الوقاية والحماية من الحريق وتقديم الدراسات والبحوث الاستشارية في مجال إدارة المخاطر والحماية من الحريق.

كما تهدف إلى استحداث تخصصات هندسية في مجال الوقاية والحماية من الحريق ودبلومات فنية متخصصة ودورات تأهيلية في المجالات التي تهم الطرفين بحضور مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل.

وثمن اللواء المنتشري تعاون جامعة أم القرى الدائم والمثمر في جميع المجالات.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن توقيع هذه المذكرة أتى انطلاقًا من التعاون المشترك بين المديرية العامة للدفاع المدني والمؤسسات التعليمية والأكاديمية والبحثية بما يحقق بعون الله ما تسعى إليه المديرية العامة للدفاع المدني من أهداف لحماية الأرواح والممتلكات ونحو تجويد خدماتها على أسس علمية ودراسات بحثيه وابتكارات تساعد في التطوير المستمر ورفع كفاءة الإداء.