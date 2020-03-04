مدير تعليم الطائف يرعى لقاء «بوابة المستقبل لنواتج تعلم جيدة»

رعى ‏المدير العامّ للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي اليوم الثلاثاء، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة اللقاء التربوي «بوابة المستقبل لنواتج تعليم جيدة»، والذي تنظمه إدارة الإشراف التربوي «بنات» بقيادة مديرة الإدارة هند الزرقي، بحضور مدير إدارة التفعيل في شركة تطوير لتقنيات التعلم تيتكو ياسر القحطاني، عبر الدائرة المغلقة، وحضور ومتابعة مساعدته للشؤون التعليمية "بنات" مها الزايدي، وعددٍ من مديرات الإدارات والمكاتب، وقائدات المدارس المستهدفة.

ودعا مدير التعليم إلى تفعيل بوابة المستقبل واستثمارها، وحث المعلمين إلى التفاعل الأمثل معها، بما يحقق مستوى أعلى ونواتج تعلم أفضل. كما أكد دور البوابة في تحقيق تواصل أكبر بين المعلم والطالب، وبينه وبين القائد وأولياء الأمور، وما تهدف إليه من إكساب الطلاب مهارات أعلى، وإيجاد بيئة تعليمية تفاعلية إثرائية رقمية.

وأضاف اللهيبي أهمية سعي الجميع لتحقيق تميز وتطور الوطن. مشيرًا أن بوابة المستقبل هي السبيل الأمثل لتحقيق مجتمع تعليمي رقمي يدعم رؤية الوطن وخطط الوزارة الاستراتيجية.

ثم تناول مدير إدارة التفعيل في شركة تطوير تيتكو، أهمية التقنية ومجال ذلك من خلال البوابة، مستعرضًا إحصائيات إدارات التعليم ومبادراتها للاستفادة من بوابة المستقبل، وعرض نماذج من المبادرات تمت في الميدان.

تتالت بعد ذلك فعاليات اللقاء والتي ضمت العديد من المحاور والفقرات شملت إضاءات ووقفات إشرافية مع بوابة المستقبل، ثم طرح تجارب مميزة من الميدان، بمشاركة مديرة مكتب غرب، وقائدات مدارس الثانوية الرابعة بالحوية، والثانوية السابعة، ومتوسطة جويرية، والمتوسطة السابعة، والمتوسطة الثالثة عشرة، وعرض تجارب معلمات من المتوسطة السابعة والثانوية السابعة بالطائف، صاحب ذلك عروض مرئية وقصص نجاح تزيد من فاعلية البوابة لدى مستخدميها، واختتم البرنامج بتكريم المشاركات في اللقاء.