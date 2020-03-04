توطين 75 وظيفة تخصصية وإدارية وفنية بالمنطقة الشرقية

وقّع مدير عامّ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، ومدير عامّ تنمية الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية «هدف» عبدالعزيز اليوسف، مذكرة تعاون للتوطين مع إحدى الشركات الوطنية للمأكولات الخفيفة؛ لتوطين 75 وظيفة تخصصية وإدارية وفنية.

جاء ذلك بحضور مساعد المدير العامّ لقطاع العمل محمد بن أحمد الأطرش ومدير إدارة التوطين بفرع الوزارة فهد بن سعد الزعبي وعدد من المسؤولين، حيث تأتي الاتفاقية ضمن خطط وكالة التوطين ممثلة في «الإدارة العامة للتوطين المناطقي» وفرع الوزارة، الهادفة إلى بناء وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص؛ لرفع نسبة مساهمة الكوادر الوطنية، ومعدل مشاركة المرأة في سوق العمل؛ دعمًا لمستهدفات برنامج التحول الوطني وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وأكد المقبل أن الوزارة تحرص على التعاون وتعزيز العمل المشترك مع الجهات المشار إليها في هذه الاتفاقية؛ لتحقيق الأهداف المنشودة، وأن هذه المذكرة تحدد دور كل جهة والمهامّ الواجب تنفيذها لتفعيل بنود المذكرة وتحقيق أهدافها، مشيدًا بجهود ‏إدارة التوطين بالمنطقة الشرقية والجهات المشاركة مع الفرع في مثل هذه المبادرات.

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