شرطة الرياض تكشف ملابسات السطو على مركبة نقل أموال تابعة لـ«الأهلي التجاري»

كشف المتحدث الإعلاميّ لشرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات جريمة السطو التي تعرض لها العاملين بإحدى مركبات نقل الأموال بتاريخ «15/ 4/ 1441»، وقال إنه بـ«الإشارة إلى جريمة السطو التي تعرض لها العاملين بإحدى مركبات نقل الأموال فقد اتضح من إجراءات الضبط الجنائي للجريمة قيام الجناة بمتابعة المركبة أثناء قيامها بنقل أموال من أحد فروع البنك الأهلي التجاري...».

وبين المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن العملية تمت «على امتداد طريق ابن تيمية بحي الشفا بمدينة الرياض، عبر مباغتة ناقليها، بإطلاق النار عليهم من مسدس، والاستيلاء على مبلغ مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال، والفرار من الموقع باستخدام مركبة، قاموا بسلبها من قائدها بتاريخ 4/ 4/ 1441هـ، وبلوحات خاصة بمركبة أخرى مسروقة...».

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: و«بمتابعة الجهات الأمنية للجريمة، تمكن الفريق الأمني المختص، الذي تم تشكيله للتحقيق فيها وكشف ملابساتها، من حصر دائرة الاشتباه في أربعة مواطنين، اثنين منهم غادرا المملكة بعد ارتكاب الجريمة، وتم القبض على متزعم الجريمة واسترداد أحد الهاربين خارج المملكة، وهم مواطنون بالعقد الرابع من العمر».

ووفق المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض «اتضح من التحقيقات الأمنية تورطهما بارتكاب جريمة سطو أخرى وبذات الأسلوب بتاريخ 4/ 8/ 1440هـ في حي البديعة بمدينة الرياض، واستيلائهما على مبلغ وقدره 250 ريال، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، ولا تزال الجهات الأمنية تتابع إجراءات القبض على الآخرين».

