فيديو.. أمير المدينة يواسي طفل «المسابقة القرآنية» ويهديه مسبحته الخاصة

كرّم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أمس الثلاثاء، طالبًا ظهر في مقطع فيديو وهو يغالب دموعه بعد خروجه من إحدى مسابقات القرآن الكريم بالمنطقة.

وفي وقت سابق، وجّه أمير المدينة بدعوة الطالب حمزة عبدالحكيم أيوب لتلاوة آيات من القرآن الكريم في اللقاء العلمي المتماثل لقادة الموهبة على مستوى المملكة، تكريمًا له بعد خروجه من المسابقة.

وقال الأمير فيصل مواسيًا الطفل حمزة، فور انتهائه من التلاوة أمامه: «الجائزة الكبرى عندما تكبر ونراك إمامًا للحرم، وإن شاء الله إنك تفهم معاني القرآن وتعمل بأخلاق القرآن»، كما قام الأمير فيصل بإهدائه مسبحته الخاصة.

غالب الطفل حمزة أيوب دموعه بعد خروجه من التصفيات النهائية، في المسابقة القرآنية سنابل المدينة، وظهر الطفل البالغ من العمر 14 عامًا في مقطع بثته شبكة «المجد» يمزج دموعه بابتسامة الرضا، بينما طالب البعض بمنحه فرصة أخرى.

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ولاقى الفيديو المنشور دعمًا كبيرًا من المواطنين الذين طالبوا بإعادته إلى المسابقة ومراعاة المستوى العمريّ له، وذكر منشور شبكة المجد أعلى الفيديو «والله إنك أنت الرابح، وما أغلاها من دمعة نزلت في التنافس في رحاب القرآن، هنيئًا لوالديك بك».

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