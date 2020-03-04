سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم اجتماع لجنة أزمة طرابلس بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحضور محافط المصرف المركزي الصديق الكبير، والذى تم خلاله اعتماد ترتيبات مالية للعام 2020، موضحة أنه تم تخفيض الميزانية إلى 38. 500 مليار دينار، وتم تشكيل لجنة وزارية لمواجهة الوضع الراهن وضمان انسياب الخدمات العامة للمواطنين.

وأشارت إلى تأكيد القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، على أحقية الجيش في مواصلة سعيه لتحرير كامل التراب الليبي، جاء ذلك خلال استقبال مستشارين وسفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا في الرجمة وتم بحث آخر التطورات السياسية والعسكرية، مؤكدين على دور القيادة العامة في القضاء على المليشيات والجماعات الإرهابية، وأهمية الاستقرار في ليبيا .

ونقلت مخرجات جلسة مجلس النواب ببنغازي، مشيرة إلى إرساله برقية احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بشأن التصريحات الأخيرة لمبعوثه لدى ليبيا غسان سلامة، بالإضافة إلى تدخلات البعثة الأممية والتجاوزات الأخيرة للمبعوث الأممي لدى ليبيا تجاه مجلس النواب.

ورصدت ردود الفعل المحلية على استقالة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، حيث علقت وزارة الخارجية على الجهود التى تقوم بها البعثة في ليبيا، داعية إلى ضرورة تحمل المجتمع مسؤولياته تجاه الشعب الليبي من أجل حماية المواطنين، وبينت قلق وزير الداخلية فتحي باشا لآغا موضحا أن استقالة سلامة خسارة كبيرة متخوفا من حدوث انتكاسة كبيرة في الأوضاع.

و عرجت صحف ليبيا على ردود الفعل الدولية تجاه استقالة غسان سلامة مبينة قلق السفير الأمريكي رتشارد نورلاند من استقالة المبعوث الأممي، مضيفا أن بلاده تتطلع إلى تعيين خلف لسلامة واستئناف الحوار بين الليبيين ،كما أشاد سفير ألمانيا لدي ليبيا أوليفر أوفتشا بعمل سلامة خلال فترة صعبة وفي بيئة مليئة بالتحديات ومؤكدا على التزام ألمانيا بمواصلة دعم الأمم المتحدة في تنفيذ خطتها.

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