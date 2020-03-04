اقتصادي / الاقتصاد الأسترالي ينمو بنسبة 0.5% في الربع المنتهي بديسمبر 2019م



كانبيرا 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أن الاقتصاد الأسترالي نما بنسبة 0.5% في الربع المنتهي بديسمبر 2019م.

وأشار البيان إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 2.2% خلال العام حتى ديسمبر 2019م.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات بروس هوكمان: "الاقتصاد الأسترالي مستمر في النمو وشهد انتعاشا خلال العام، ولكن معدل النمو ما يزال أقل من المتوسط على المدى الطويل".

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07:33ت م

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