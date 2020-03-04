السعودية اليوم / تسجيل حالات وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين و كوريا الجنوبية



بكين / سيئول 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

أعلنت الصين الأربعاء عن تسجيل 38 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، لكن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجل انخفاضا لليوم الثالث تواليا.

ووصلت حصيلة الوفيات على مستوى البلاد إلى 2,981، وفق لجنة الصحة الوطنية، إضافة إلى نحو 80,200 مصاب.

كما سجلت كوريا الجنوبية 4 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32 حالة وفاة.

وأعلنت كوريا تسجيل 142 حالة إصابة إضافية بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات الحاملة للفيروس لديها إلى 5328 ، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء اليوم.

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