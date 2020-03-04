سياسي / جو بايدن يتقدم في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بأمريكا



واشنطن 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

شاركت اليوم 14 ولاية في "الثلاثاء الكبير" لاختيار مرشح ديموقراطي للرئاسة، ومع بداية إغلاق مراكز الاقتراع بدا أن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في طريقه للفوز في ثلاث ولايات من أصل أربعة أغلقت فيهم صناديق الاقتراع.

وفاز بايدن في ولايات فيرجينيا ونورث كارولينا وألاباما، في حين فاز المرشح اليساري السيناتور بيرني ساندرز في ولاية فيرمونت مسقط رأسه، كما بدا أن المرشحين السيناتور إليزابيث وارن والملياردير مايكل بلومبيرغ خارج السباق.

وبالإجمال هناك 1,357 مندوبا يمثلون الولايات الـ14، وينبغي على الفائز أن يحصد غالبية أصواتهم، ويحتاج بايدن الى أداء جيد لمنع ساندرز من تحقيق تقدم محتمل يكرس ترشيحه خلال مؤتمر الحزب الديموقراطي في يوليو.

وستغلق مراكز الاقتراع في الولايات الـ10 الباقية تباعا حتى الساعة 11 مساء (04,00 بتوقيت غرينتش الأربعاء).

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