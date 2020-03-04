

نيويورك 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

هوت الأسهم الأمريكية في جلسة تداول متقلبة يوم الثلاثاء بعد أن فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي المستثمرين بخفض قدره نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة، وهو ما يزيد المخاوف بشأن حجم آثار فيروس كورونا على الاقتصاد.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 785.91 نقطة، أو 2.94 %، إلى 25917.41 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 86.86 نقطة، أو 2.81 %، ليغلق عند 3003.37 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 268.08 نقطة، أو 2.99 %، إلى 8684.09 نقطة.

// انتهى //

06:05ت م

0009





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.