السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يزور مركز الثامرية ويدشن مشاريع قطاع المياه بتكلفة 102 مليون ريال



الثامرية 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عددا من المشاريع لقطاع خدمات المياه بمحافظة المذنب والمراكز التابعة لها , أمس , بمركز الثامرية بمنطقة القصيم , بقيمة إجمالية بلغت 102,315,493 مليون ريال .

حيث دشن سمو أمير منطقة القصيم فور وصولة مركز الثامرية مشروع شبكات وتمديد خط ناقل من محطة التنقية بمحافظة المذنب لمركز الثامرية بتكلفة 16 مليون ريال , واطلع على عدد من الخرائط التي توضح مراحل تنفيذ المشروع , والمراكز التي تغطيها المحطة , بالإضافة إلى كميات المياه المعالجة ثلاثياً "المجددة" والمنتجة من المحطة الخامسة بمحافظة المذنب والتي يتم الاستفادة منها بنسبة 100% لسقيا الأشجار والمسطحات الخضراء داخل محطة المعالجة الخامسة .

واستمع سمو الأمير فيصل بن مشعل من قبل مدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبدالمحسن الفريحي عن تفاصيل المشاريع المنفذة بقيمة إجمالية قدرها 47,596,957 مليون ريال , والمشتملة على مشروع تطوير ورفع كفاءة محطة المعالجة الخامسة بمحافظة المذنب بسعة تصميمية 16 ألف م3 بتكلفة 21 مليون ريال , ومشروع محطة التنقية بمركز العمار بسعة 1000 م3 بتكلفة 4 ملايين ريال , ومشروع محطة التنقية بمركز الخرماء الجنوبية بسعة 500 م3 بتكلفة 2,8 مليون ريال , ومشروع محطة التنقية بمركز الملقاء بسعة 500م3 بتكلفة 2,8 مليون ريال , وأشار إلى أن هناك عددا من المشاريع تحت التنفيذ حالياً وتشتمل على إنشاء شبكات صرف صحي ومحطات ضخ بمحافظات المنطقة بتكلفة إجمالية قدرها 23,7 مليون ريال , وإنشاء شبكات صرف صحي بأحياء محافظات المنطقة بتكلفة 6,2 مليون ريال , ومشروع وضع حجر أساس لمحطة التنقية بمركز الخرماء بتكلفة 4,9 مليون ريال , ومشروع ربط الأشياب بمحطة التنقية الخامسة بمحافظة المذنب بتكلفة 3 ملايين ريال , وإنشاء شبكات مياه متفرقة بمحافظة المذنب بتكلفة 2,8 مليون ريال , وإنشاء توصيلات منزلية للصرف الصحي بتكلفة 2 مليون ريال , وإنشاء شبكات مياه متفرقة بمحافظة المذنب بتكلفة 12 مليون ريال , مؤكداً لسموه على أن إجمالي تكلفة المشاريع تحت التنفيذ تبلغ 54 مليون ريال.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ ، وجهود المسؤولين في المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة وجميع من يقوم في خدمة وتوفير هذا الجانب المهم خدمة لأبناء هذا الوطن الغالي ، مقدماً شكره وتقديره لمن يقوم بهذه الخدمة وهذا الدعم السخي والكريم من حكومتنا الرشيدة – أيدها الله -.

حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة بالنيابة المهندس عبداللطيف الخطيب , ومستشار سمو أمير القصيم إبراهيم الماجد, ومحافظ المذنب سليمان الفوزان، ومدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع , ورئيس مركز الثامرية علي بن عقوب الحميداني ، وعدد من مسؤولي محافظة المذنب من مدنيين وعسكريين, ومسؤولي قطاع خدمات المياه بالمنطقة.

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06:14ت م

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