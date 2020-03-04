تفاصيل نقل موظفي الخدمة المدنية إلى التأمينات

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نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما تردد حول تحويل جميع موظفي الخدمة المدنية القائمين على رأس العمل من التقاعد المدني إلى التأمينات الاجتماعية.
وشددت الوزارة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرًا ملكيًا بدمج الخدمة المدنية في العمل وتغيير اسمها.
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