تفاصيل نقل موظفي الخدمة المدنية إلى التأمينات

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نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما تردد حول تحويل جميع موظفي الخدمة المدنية القائمين على رأس العمل من التقاعد المدني إلى التأمينات الاجتماعية.

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وشددت الوزارة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرًا ملكيًا بدمج الخدمة المدنية في العمل وتغيير اسمها.



