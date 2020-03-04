وزير الصحة يطمئن الجميع : الإجراءات الاحترازية مستمرة

︎ : . أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من ظهور فيروس كورونا الجديد مستمرة. وقال الربيعة عبر تويتر: أتقدم بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله على حرصهما واهتمامهما ودعمهما الكبير للجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد. وأضاف وزير الصحة: وأطمئن الجميع بأن الإجراءات الاحترازية والوقائية مستمرة مشيرًا إلى أن سلامة المواطن والمقيم أولوية لدى الوزارة.





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