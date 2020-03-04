حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة

︎ : . بمشيئة الله تعالي سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات عسير، الباحة والطائف. في حين يستمر تأثير العوالق التي تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .





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