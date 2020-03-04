السعودية اليوم / مصرع 13 شخصا وفقدان 45 جراء هطول غزير للأمطار في البرازيل



برازيليا 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م الألمانية

لقي 13 شخصا مصرعهم وفُقد 45 آخرون نتيجة لهطول غزير للأمطار في منطقة بايشادا سانتيستا الساحلية بجنوب البرازيل، حسبما أفادت السلطات في ولاية ساو باولو اليوم.

وذكرت هيئة الدفاع المدنية في ساو باولو أن نحو 200 شخص اضطروا إلى ترك منازلهم في بلدة جواروجا، مضيفة أنه تم توفير 6ر4 أطنان من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك حشوات الأسّرة (المراتب) والبطانيات والأغذية والمياه النظيفة.

ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية منذ مطلع العام الجاري.

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