السعودية اليوم / تنسيقي حجاج الداخل يقدم سيارة جائزة لمبادرته: "تجهيزات الحج.. إبداع وإتقان"

مكة المكرمة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسأعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، عن تفعيل مبادرة خاصة بالأفكار الإبداعية، بمسمى: "تجهيزات الحج.. إبداع وإتقان"، وذلك بهدف التشجيع على الإبداع والابتكار والحث عليه، وتحفيز جميع مقدمي الخدمات لحجاج البيت العتيق سواء من الداخل أو الخارج، على الابتكار وتقديم الأفكار والرؤى والتصوّرات والأعمال المبدعة والخلاّقة.وتهدف هذه المبادرة إلى رصد أفكار مُلاك وجميع مسؤولي ومنسوبي مؤسسات وشركات حجاج الداخل وحجاج الخارج الإبداعية، وتبني حفظها ونشرها وتطويرها، وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب الناجحة والأفكار والمشروعات الإبداعية والمقترحات البناءة والهادفة لتطوير الخدمات وتذليل بعض الصعوبات التي قد تواجه هذه الجهات التي تتشرف بخدمة حجاج البيت الحرام، ونشر وتبادل ثقافة الإبداع والابتكار في مختلف الخدمات والمنتجات المقدمة، وإثراء تجربة الحاج وتحسينها.وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني أن المبادرة تجسد حرص تنسيقي حجاج الداخل على تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يعد مرتكزا أساسا من مرتكزات رؤية المملكة الطموحة 2030، والإسهام في تفعيل التوجهات الاستراتيجية للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومواكبة توجه وزارة الحج والعمرة وتحوّلها الكامل والجذري للانتقال من خدمة الحاج والمعتمر والزائر إلى صناعة الضيافة، وكذلك الانتقال من مفهوم أو ثقافة العمل الموسمي، إلى العمل على مدار العام، وبناء منظومة فاعلة من خدمات الحج والعمرة واقتصادياته، وانطلاقا من لائحة المجلس التنسيقي التنظيمية الذي تبنى مبدأ التخطيط الاستراتيجي منهجا للنهوض بقطاع مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل وفق رؤية طموحة، ليتيح الفرصة لمقدمي الخدمات لحجاج الداخل وحجاج الخارج للمنافسة من خلال هذه المبادرة، في الإبداع وإبراز ما لديهم من إشراقات وابتكارات وتحفيزهم لطرح مبادراتهم، بهدف تعميم تطبيقها على أرض الواقع وفي ميادين العمل المختلفة، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -".وأفاد أن هذه المبادرة تنطلق بعد نجاح مبادرة صفقات المبدعين التي قدمها المجلس التنسيقي في العام المنصرم، والتي هدفت لتحفيز المخترعين وأصحاب الأفكار التطويرية وتشجيعهم، والبحث عن جهات للتعاقد مع أصحابها لتنفيذها وتفعليها، وأنه من منطلق الحرص على استمرار تحفيز الإبداع، يوجّه تنسيقي حجاج الداخل الدعوة لجميع مقدمي خدمات حجاج الداخل وحجاج الخارج والجهات المختصة وذات العلاقة، لتقديم الأفكار الإبداعية وطرح التجارب المتميزة في مختلف مجالات تجهيزات الحج، والتي سبق تطبيقها وتجربتها خلال مواسم الحج، وأسهمت في حل مشكلة أو معضلة معينة وذللت بعض الصعوبات، وتشجيع جميع هذه الجهات للمشاركة، وذلك بأن يقوم صاحب أي فكرة أو مشروع، بتقديمه بشكل مختصر وموجز، مدعوما بتصوير الفيديو وبوسائل وأشكال الإيضاح المختلفة من صور فوتوغرافية وإنفوجرافيك وتصاميم ومجسمات ورسومات ثلاثية الأبعاد، وذلك عن طريق إيميل المجلس: [email protected] ، مع قيام المجلس بتكريم أفضل هذه الأفكار والمبادرات، وتقديم جوائز تشجيعية قيمة لأصحابها، منها( الجائزة الأولى: سيارة)، و( الجائزة الثانية جائزة نقدية مبلغ 10 آلاف ريال).و ( الجائزة الثالثة جهاز هاتف جوال آي ڤون ).و( الجائزة الرابعة مبلغ 3 آلاف ريال نقدا ). وكذلك (3 آلاف ريال أخرى نقدا للجائزة الخامسة)، وذلك وفقا لآلية عمل ونموذج خاص سيتم إعلانه لاحقا للجميع، مؤكدا أن هذه المبادرة تواكب فعاليات ملتقى ومعرض تجهيزات الحج الثاني، الذي سيقام في الحادي والعشرين من شهر رجب الجاري بجدة.// يتبع //03:58ت م0386

عام / تنسيقي حجاج الداخل يقدم سيارة جائزة لمبادرته: "تجهيزات الحج.. إبداع وإتقان"/ إضافة أولى واخيرة

وأبان عبدالرحمن الحقباني أن هذه المبادرة تأتي في سياق المبادرات التي درج تنسيقي حجاج الداخل على تبنيها وطرحها من وقت لآخر، وتحظى بتشجيع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ونائبه معالي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اللذان أوجدا الأرض الخصبة والملاءمة لتقديم مثل هذه المبادرات، التي تسهم في دعم برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي تتولى الوزارة تنفيذه ويرأس معالي الوزير لجنته، ولتتجسد هذه المبادرة على أرض الواقع في عدة أفكار ومشروعات مبتكرة، قدمت لها منذ إطلاق المجلس التنسيقي لها في شهر ذي الحجة من العام الماضي، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر، حل إبداعي لإحدى مؤسسات خدمة حجاج الداخل، أسهم في الحد من ظاهرة الحرائق التي قد تنشب في بعض المستودعات الخاصة بتجهيزات الحج وفقدان بعض محتوياتها، ورفع درجة السلامة والأمان فيها، كما قدمت شركة أخرى حل إبداعي ومبتكر وفكرة جديدة للاستغلال الأمثل للمساحات الضيقة والمحدودة المخصصة لحجاجها في مشعر مزدلفة، علما بأن هذه المبادرة، تؤكد ما تحفل به بيئة العمل في هذه الكيانات التي تتشرف بتقديم خدماتها لحجاج الداخل والخارج، من مبدعين ومبتكرين وأصحاب مواهب، والتي بدورها تعد دافع أساس من دوافع إطلاق هذه المبادرة.

وكما هو معلوم للجميع، أن الإبداع يولّد الإبداع، وهو مفتاح النجاح في الحياة، على مستوى الفرد وعلى صعيد المجتمع، ويحتاج إلى التشجيع والتحفيز، وهذا ما دأب "تنسيقي حجاج الداخل" على تأكيده باستمرار، بدعم ومؤازرة وزارة الحج والعمرة، ليجسد بإطلاق هذه المبادرة الجديدة، الممارسة العملية لها، الأمر الذي يؤكد أهمية التحفيز والتشجيع لترسيخ مفهوم التميز والإبداع والجودة كثقافة متجدِّدة، ولنشهد العديد من المشروعات والأفكار الإبداعية المتميزة على أرض الواقع، وتشجيعها وتحفيزها وتهيئة البيئة المناسبة لها لكي تتلاقح وتتوافق لتذليل بعض الصعوبات وتحقيق المزيد من الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق التطلعات والآمال والطموحات.

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