السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في أستراليا إلى 40 شخصا



كانبيرا 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية الأسترالية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في عموم أستراليا إلى 40 شخصا وذلك بعد اكتشاف حالات جديدة ولا سيما في ولاية نيو ساوث ويلز.

وقال متحدث باسم دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز إن هنالك تسارعا في زيادة أعداد المصابين بالفيروس خلال الأيام الماضية حيث تم الكشف عن ست إصابات جديدة ليصل إجمالي الإصابات في الولاية إلى 15 حالة.

وقال وزير الصحة في نيو ساوث ويلز "براد هازارد" إن الزيادة في عدد الحالات في الولاية خلال الأيام القليلة الماضية تعكس ما يحدث في جميع أنحاء العالم.

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