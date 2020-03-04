السعودية | السعودية عن مصاب كورونا: حالته مستقرة

شكرا لقرائتكم السعودية عن مصاب كورونا: حالته مستقرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقد بمقر هيئة الغذاء والدواء، الثلاثاء، الاجتماع الثالث عشر للجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا.

وطمأنت اللجنة الجميع بأن المواطن الذي جرى الإعلان عن إصابته بفيروس كوررنا الجديد يتمتع بصحة جيدة وحالته مستقرة، وقدمت له الرعاية بأفضل مستوى.

كذلك لفتت إلى تفعيل فريق تدخل سريع واستجابة سريع من المختصين للقيام بالتقصي والاستقصاء الوبائي لحالته، وجرى حصر 70 مخالطاً له.

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فريق تدخل سريع

وأبانت اللجنة أن هذا الإجراء ليس خاصة بهذه الحالة فقط وإنما هو إجراء وقائي متبع لجميع الفيروسات التي يُعد تفشيها وبائياً، كاشفة استمرار العزل والحجر حتى انتهاء كامل الإجراءات والتحاليل الصحية له والاطمئنان الكامل على حالته.

وأوضحت أنها ستستمر في شفافيتها مع المجتمع والجميع وفي حال ظهور أي حالات أو عينات إيجابية سيتم الإعلان عنها فورا.

كما شددت اللجنة على أهمية الوعي وعدم الانجراف خلف الشائعات، مؤكدةً أنها تراقب التطورات اليومية لفيروس كورونا الجديد وتنسق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية حول العالم والإقليم والمراكز المتخصصة في المملكة.