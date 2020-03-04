السعودية | ليفربول يخسر أمام تشيلسي ويودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:40 صباحًا, 4 مارس 2020 م المناطق - الرياض ودع فريق ليفربول منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب خسارته أمام مضيفه تشيلسي بهدفين دون رد اليوم في الدور الخامس من البطولة.

وصعد ليفربول لهذا الدور بعدما اضطر لخوض مباراتين في الدور الرابع أمام شروسبري تاون حيث تعادل في المباراة الأولى 2/2 ليلعب مباراة الإعادة التي انتهت بفوز ليفربول بهدف دون رد ليصعد للدور الخامس، فيما تأهل تشيلسي عقب فوزه على هال سيتي 2 / 1 في الدور الرابع.

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