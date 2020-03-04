شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن محاكم ديوان المظالم تنجز 41972 دعوى والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:24 صباحًا, 4 مارس 2020 م
المناطق - الرياض
أظهر التقرير الإحصائي لمحاكم ديوان المظالم للربع الثاني من العام الهجري الحالي 1441هـ مؤشرات قضائية عن أعمال عموم محاكم الديوان, ضمن إطار العمل المؤسسي لتطوير وقياس أداء الأعمال القضائية بمحاكم ديوان المظالم.
وبلغ عدد الدعاوى الواردة بجميع المحاكم 31299 دعوى، بينما بلغت الدعاوى المنجزة 41972 دعوى، وبعدد جلسات بلغ 72449 جلسة، فيما بلغ عدد زوار منصة معين الإلكترونية والمستفيدين من جميع خِدْماتها الإلكترونية 76885 زائرا.
وتأتي هذه الإحصائيات والمؤشرات وَفْق ما يسعى إليه ديوان المظالم من تطوير لأعمال المحاكم الإدارية وقياس مخرجاتها القضائية، ونسب الإنجاز في عمليات التقاضي والترافع، وَفْق أهداف الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | محاكم ديوان المظالم تنجز 41972 دعوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.