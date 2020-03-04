شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية القطيف يبحث احتياجات أم الحمام والان نبدء بالتفاصيل

التقى رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أمس الأول مع عدد من أهالي بلدة أم الحمام، واستمع لاحتياجاتهم ووقف ميدانيا على الملاحظات، وذلك بهدف تعزيز العمل التنموي للتسهيل عليهم وراحتهم وأنسنة الخدمات.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية، التي قام بها برفقة عدد من مسؤولي ومهندسي البلدية، بهدف الاطلاع على أهم الاحتياجات والاستماع لملاحظات الأهالي، الذين أثنوا على جهود البلدية في المشاريع التي تم تنفيذها على مستوى المحافظة.

وتلقى م. الحسيني عددا من الملاحظات من الأهالي، ووجه بدراستها، مشيرا إلى أنها محل اهتمام ومتابعة من قبل البلدية، وأنه ستتم معالجة كل ما يمكن تنفيذه، من أجل الرقي بمستوى الخدمات البلدية.

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واستعرض م. الحسيني خلال الجولة، بعض الموضوعات واحتياجات المواطنين لتنمية المحافظة، متعهداً ببذل الجهد في سبيل الرقي بمستوى الخدمات البلدية في المحافظة، والمدن والقرى التابعة لها، مبيناً أنه تم توجيه الإدارات المعنية بالبلدية بأخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار وإدراج الأخرى ضمن المشروعات المستقبلية، التي كان أبرزها صيانة الشوارع، إنشاء سوق للفواكه والخضار واللحوم والأسماك لمعالجة ظاهرة الباعة الجائلين، تطوير الأرصفة الجانبية بوضع الحجر المتداخل «انترلوك»، الاهتمام بإزالة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

وأوضح أن الجولات الميدانية مستمرة للوقوف على احتياجات الأهالي في المدن والبلدات التابعة لخدمات البلدية ومعالجة نقص الخدمات وفق الإمكانات المتاحة، مبيناً أن البلدية تسعى لتطوير جميع الأحياء في المحافظة، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وتطويرية، تعود بالنفع العام على الجميع، لافتا إلى دراسة عدد من الموضوعات التي تهم المحافظة، لتوفير الخدمات البلدية، مرحبا بالأفكار والاقتراحات التي من شأنها تطوير المحافظة، وتقديم خدمات راقية للمواطنين، مشيرا إلى أن البلدية تحرص على تنفيذ كل المشاريع التنموية، التي تعود على المواطن وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات.

وقدم الأهالي شكرهم لرئيس البلدية على الجهود، التي بذلتها البلدية خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن الجهود التي تقوم بها البلدية واضحة للعيان، وأن التواصل مع المسؤول يشكل الضمانة في إيجاد الحلول السريعة، مشيدين في الوقت نفسه بسرعة استجابة رئيس البلدية للكثير من المطالب، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على المستوى الخدمي في المحافظة خلال الفترة القليلة الماضية.