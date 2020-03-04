شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف المكلف يلتقي بأعضاء مبادرة بر الوالدين والان نبدء بالتفاصيل

استقبل محافظ القطيف المكلف فلاح الخالدي بمكتبه أمس المشرف على مبادرة بر الوالدين م. عبد رب الأمير السني وعددا من أعضاء الفريق عضو مجلس المنطقة الشرقية عبدالله آل نوح، وم. عبدالله النمر، وحسن مال الله، وأمين العقيلي، وعبدالرؤوف أبوزيد.

وقدم السني المشرف على الفعالية في بداية اللقاء شكره للمحافظ على ما يبذله من جهود في دعم المبادرة، مبينا أثر تلك الجهود في تحقيق الهدف المنشود.

وأضاف: إن الحملة تهدف لتعميق المفهوم الصحيح لبر الوالدين في نفوس الأبناء، وحثهم على تطبيق هذا المفهوم، وإرشادهم للأساليب الصحيحة، والوسائل المحببة، التي تكفل تحقيق التفاهم مع الوالدين وحل المعضلات التي قد تعترضهم.

من جانبه أثنى الخالدي على الفعالية والأهداف والقيم النبيلة التي يسعى القائمون عليها لزرعها وتأصيلها في نفوس أبناء المجتمع، مقدما شكره لكل العاملين على نجاحها، متمنيا لهم التوفيق في هذا العمل الديني والوطني والإنساني، منوها بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- الداعمة لمثل هذه المبادرات والأنشطة، والتي تأتي دائما لتلامس احتياجات الأهالي، وتعزيز كل ما من شأنه نشر الفضيلة ونبذ الرذيلة التي بها يسمو المجتمع ويرقى إلى أفضل المستويات، على كافة الجوانب الفردية والاجتماعية.

وفي نهاية اللقاء قدم القائمون على الفعالية إهداء تذكاريا للمحافظ المكلف، وإلى مدير مكتب المحافظ والعلاقات العامة وليد الصياح، وذلك نظير جهودهما المبذولة ومساهمتهما في نجاح الفعالية.