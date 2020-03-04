شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يطلق أكاديمية الشرقية للقيادة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

يُدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم -بمشيئة الله- أكاديمية الشرقية للقيادة النسائية، بمحافظة الأحساء، والتي تعد أول أكاديمية لتعليم القيادة للنساء في المحافظة وفق المواصفات والمعايير الدولية، وهي ضمن مبادرات أرامكو السعودية للمجتمع. وتقع الأكاديمية على مساحة 3500 متر مربع، فيما تبلغ مساحة ميدان التدريب 50 ألف متر مربع.

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