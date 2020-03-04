شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن «كلنا الخفجي الثامن» والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس، مهرجان «كلنا الخفجي الثامن» بحضور محافظ الخفجي محمد الهزاع، واللجنة المنظمة.

ونوه سموه بما للفعاليات والمهرجانات من دور في تعزيز مكانة المنطقة الشرقية باعتبارها وجهة سياحية للزوار، في مختلف الأوقات، مبيناً حرص حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- على إبراز المقومات السياحية لكل منطقة، والاستفادة المثلى من الفرص المتاحة في كل منطقة، والتعريف بالتراث والموروث الثقافي، وتعزيز الصلة بين الحاضر والماضي، مشيراً إلى ما تمتلكه محافظة الخفجي من شواطئ جميلة، وبراري شاسعة، مؤكداً أن الخفجي ثرية بتنوعها الجغرافي، وطاقاتها الشبابية النابضة، التي تعمل من أجل تطوير وتنمية المحافظة، مضيفاً أهمية الالتزام بتعليمات السلامة، والشراكة مع مختلف الجهات لتوفير أجواء آمنة لرواد المهرجان، مشيداً سموه بما حققه المهرجان من نجاحات سابقة، متمنياً سموه للجنة المنظمة التوفيق في نسخة هذا العام لمواصلة ما تحقق.

من جهته عبر محافظ الخفجي محمد الهزاع، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل والمستمر لما يخدم ساكني المحافظة، وحرصه على أن تكون الفعاليات والمناسبات المقامة وفق تطلعات الأهالي، وتكون جاذبة للزوار من مختلف المحافظات، مبيناً أن المهرجان في نسخة هذا العام، شهد تطويرات عديدة، وواصلت اللجان العاملة والمنظمة للمهرجان جهدها من أجل الظهور بأفضل صورة، مثمناً تدشين سمو أمير المنطقة الشرقية للنسخة الثامنة من المهرجان، متمنياً أن تكون عند تطلع سموه وتطلع الزوار.