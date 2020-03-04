شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مستفيدة بـ«بناء» يتعرفن على حقوق الموظف والان نبدء بالتفاصيل
وقد اشتملت الورشة على عدة محاور تضمنت نظام العمل السعودي، أنواع عقود العمل وصيغتها، شرحا لحقوق وواجبات الموظف وصاحب العمل، حقوق المرأة العاملة وعرض حالات للنقاش، وتخصيص وقت للإجابة عن الاستفسارات بخصوص نظام العمل.
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