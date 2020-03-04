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25 مستفيدة بـ«بناء» يتعرفن على حقوق الموظف

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عقد مكتب عمل الخبر ممثلا في إدارة شؤون المرأة وجمعية بناء الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية ورشة عمل، عن «حقوق وواجبات الموظف في القطاع الخاص» بهدف رفع الوعي لدى طالبي العمل وأقيمت الورشة في مقر الجمعية وقدمتها رئيسة إدارة شؤون المرأة نورة السبيعي والمدربة المعتمدة من قسم التفتيش إيمان الزهراني، واستهدفت الورشة مستفيدات جمعية بناء، بحضور 25 مستفيدة.

وقد اشتملت الورشة على عدة محاور تضمنت نظام العمل السعودي، أنواع عقود العمل وصيغتها، شرحا لحقوق وواجبات الموظف وصاحب العمل، حقوق المرأة العاملة وعرض حالات للنقاش، وتخصيص وقت للإجابة عن الاستفسارات بخصوص نظام العمل.

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