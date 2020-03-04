شكرا لقرائتكم خبر عن قشلة الظهران تودع المصدات الخرسانية والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة بإدارة الأسواق والرقابة الشاملة بإزالة المصدات الخرسانية بحي القشلة؛ وذلك لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري. كما قامت البلدية ممثلة بإدارة النظافة وضمن أعمالها اليومية بتكثيف أعمال الكنس اليدوي في حدائق المدينة. يذكر أنه من بين المبادرات الخاصة بالمشهد الحضري ما يتعلق بتحسين مستوى النظافة العامة للمدن والمناطق الحضرية، وتحقيق رضا السكان عن هذه الخدمات من خلال تبني وزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة «تطوير منظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة»، التي تهدف إلى وضع إستراتيجية وطنية للنفايات البلدية، وتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات؛ تحقيقا للاستدامة البيئية والمالية ورفع معدلات الجودة وترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي والاستثمار في هذا الجانب.

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