شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 215 منشأة صحية خالفت الاشتراطات المعتمدة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت إدارة صحة البيئة في بلدية محافظة الخبر 215 منشأة صحية خلال النصف الأول من العام الهجري 1441هـ، وذلك لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي أن البلدية نفذت حملات تفتيشية ورقابية على جميع المنشآت الصحية بما في ذلك المطاعم والبقالات، البوفيهات، صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، حيث قامت الفرق الرقابية بزيارة 3300 منشأة أسفرت عن رصد 395 مخالفة، وإغلاق 215 منشأة غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية وإتلاف 320 كيلو جراما و120 لترا من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث طبقت الإجراءات النظامية على المنشآت المخالفة، حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

وبيَّن الزايدي أن أغلب المخالفات، التي تم رصدها تمثلت في عدم وجود شهادات صحية للعاملين أو انتهائها، تدني مستوى النظافة للعاملين، عدم الاهتمام بالنظافة العامة في مواقع إعداد الطعام وتخزينها، غياب التدابير الوقائية الصحية من قبل العاملين في المنشآت الغذائية منها: عدم ارتداء قفازات وكمامات أثناء إعداد الأطعمة، سوء نظافة الأسطح الملامسة للغذاء، عدم وجود مصائد حشرات، عدم ارتداء الزي الرسمي، عدم وجود أجهزة تعقيم في صوالين الحلاقة وتكرار استخدام المياه في مغاسل الملابس.

وأكد الزايدي أن الحملات التفتيشية مستمرة من خلال تخصيص فريق من المراقبين المؤهلين لمتابعة المنشآت الصحية وضمان الصحة العامة، وأن هذه الحملات تهدف للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.

وحث الزايدي المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية من خلال مركز 940.